بوريل: لا نعترف بالشرعية الديموقراطية لمادورو

أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الخميس أنّ التكتل لا يعترف بـ"الشرعية الديموقراطية" للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بعد إعادة انتخابه في تموز في اقتراع شككت المعارضة ودول عدة في نزاهته.

وقال بوريل في ختام اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل إنّ مادورو "سيظلّ رئيسا، نعم، بحكم الأمر الواقع، لكنّنا لا نعترف بالشرعية الديموقراطية القائمة على نتائج (انتخابية) لا يمكن التحقّق منها".

وأضاف "نعتقد أن الفوز الانتخابي الذي يدعيه لم تتم المصادقة عليه وإقراره. ولذا، لا سبب لدينا لتصديقه".

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي سيحافظ على العلاقات مع مادورو كما يفعل مع بلدان أخرى لا يعترف بالشرعية الديموقراطية لقادتها مثل نيكاراغوا.

وقال "في الدبلوماسية، لا يجري الاعتراف بالحكومات بل بالدول".

وأعلن المجلس الوطني الانتخابي الفنزويلي فوز مادورو بنسبة 52% من الأصوات، لكن من دون أن ينشر محاضر مراكز الاقتراع بدعوى أنه تعرض لقرصنة إلكترونية، وهو ما شكّكت فيه المعارضة وعدد من المراقبين.

في المقابل، تقول المعارضة إن الفائز في الانتخابات هو مرشحها، وبفارق كبير على مادورو.

ونشرت المعارضة إلكترونيا ما جمعته من أرقام، في نتائج بيّنت فوز مرشحها إدموندو غونزاليس أوروتيا في الانتخابات بأكثر من 60 في المئة من الأصوات.

ولا تعترف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من دول أميركا اللاتينية بفوز مادورو.

ودعا مادورو إلى توقيف غونزاليس أوروتيا الذي لم يظهر علنا منذ مسيرة للمعارضة خرجت في 30 تموز/يوليو.

وقدّم غونزاليس أوروتيا إحاطة لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عن الوضع في اتصال عبر الفيديو خلال اجتماع بروكسل.

وأكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي "سيبقى على اتصال وثيق بالمعارضة وسيدعمها".

وأضاف أن التكتل "يواصل دعم الحوار وجهود الشركاء الإقليميين، خصوصا البرازيل وكولومبيا".

وتابع "بالنسبة الي، فإن حوارا يمهد لانتقال ديموقراطي يوفر ضمانا للجانبين ويؤدي إلى إعادة الديموقراطية".