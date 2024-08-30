شكرا لقرائتكم خبر عن مصر على طريق العالمية.. مجلس للوجستيات وجهاز متخصص لتنظيم خدماته قريبا والان مع تفاصيل الخبر

أكدت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، استهداف تأسيس مجلس أعلى للوجستيات وجهاز لتنظيم الخدمات اللوجستية، بما يدعم القدرة التنافسية للصناعات المحلية عبر تحسين الخدمات اللوجستية، مما يؤدي إلى تسهيل التصدير والاستيراد وزيادة جذب الاستثمارات، فضلا عن وضع خطط طويلة الأجل لتطوير البنية التحتية اللوجستية (مثل الطرق، الموانئ، والمطارات) بما يتماشى مع متطلبات النمو السكاني والاقتصادي.

يأتي ذلك في ضوء الرؤيه الحكومية المتكاملة بشأن تحويل مصر لمركز عالمي للوجستيات والتجارة، التي بدأتها مصر الفتره الماضية وتمضي فيه قدما في ضوء البرنامج الحكومي الذي يمتد لمدة 3 سنوات خلال الفترة (2024-2027)

وفي هذا الصدد أيضا تستهدف الحكومة زيادة عدد سفن أسطول النقل البحري المصري إلى 31 سفينة عام 2026/2027 وتطوير الأسطول البحري المصري ليكون قادرًا على نقل 20 مليون طن بضائع متنوعة سنوياً.

كما تعمل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي علي رفع كفاءة المواني الجافة من خلال تزويدها بالقاطرات وربطها بشبكة المراقبة المركزية للهيئة العامة للمواني البرية والجافة.