بسبب مولد سيدي خميس.. زحام كثيف في شارع عمر أفندي بالمنوفية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - أحمد الباهي:

شهد شارع عمر أفندي في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية زحامًا شديدًا من الأهالي الذين توافدوا للاحتفال بمولد سيدي خميس في "الليلة الكبيرة" والختامية. انتشرت عربات الأطعمة والمشروبات وألعاب الأطفال في الشارع، إلى جانب حلقات الذكر، وتوافد الأهالي لشراء المنتجات المختلفة.

كما أُقيمت أمسية دينية داخل مسجد سيدي خميس في شبين الكوم عقب صلاة المغرب، بدأت بتلاوة القرآن الكريم وتلتها خطبة وعظ، ثم اختتمت الأمسية بالتواشيح بعد أداء صلاة العشاء.

يُذكر أن المناسبة تحتفل بالعارف بالله محمد بن خميس أبو سمرة، الذي يُنسب إلى رسول الله وجاء إلى مصر خلال الفتح الإسلامي، حيث استقر في هذه المنطقة بشبين الكوم، على الرغم من عدم وجود مرجع موثوق لهذه الرواية.