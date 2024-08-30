شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يلعب دورا هاما فى تخفيف معاناة أهالى غزة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر الماضي، أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي تضامنه ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني، وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى قوافل شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية لدعم أهالي قطاع غزة.

ولعب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي دورًا كبيرًا ومؤثرًا كذراع تنموي وإغاثي لدعم جهود الدولة المصرية في تخفيف معاناة أهالي غزة من خلال القوافل التي قدمها التحالف، بهدف توصيل جميع أنواع المساعدات والمساهمة في القضية الفلسطينية، مما ضاعف قدرة الدولة على تخصيص المزيد من الموارد المختلفة الداعمة لأهالي غزة، فأصبح التحالف قوة ناعمة لمصر فى الخارج.

وأطلق التحالف الوطني عدد من قوافل الإغاثة التى شملت أشكال مختلفة من المساعدات المقدمة إلى الشعب الفلسطيني من المواد الغذائية والعلاجية وأدوية وأجهزة طبية، بالإضافة إلى القوافل التي كان بها أطباء من جميع التخصصات، وذلك استجابة فورية لدعوة القيادة السياسية، وبالتعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني تحت شعار التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

واستمرارا لذلك الدور، وفي خطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين مصر وفلسطين، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، قام سفير دولة فلسطين بالقاهرة بزيارة تفقدية لمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، وجاءت هذه الزيارة للتعبير عن التضامن مع مرضى السرطان من أبناء قطاع غزة الذين يتلقون العلاج في هذا الصرح الطبي الكبير، وتقديم الدعم المعنوي لهم.

ورافق السفير الفلسطيني في جولته التفقدية مجلس إدارة جمعية الأورمان ومؤسسة شفاء الأورمان، حيث قاموا بجولة شاملة على أقسام المستشفى المختلفة، بدءًا من قسم الاستقبال ومرورًا بغرف علاج اليوم الواحد والعلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي وغرف الأشعة وبنك الدم المتكامل ومعمل الباثولوجي.

وأكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على أهمية التعاون والتكامل بين المؤسسات الأهلية المصرية والفلسطينية، في تقديم الخدمات الطبية للمرضى من مختلف الفئات، خاصةً المرضى من قطاع غزة.