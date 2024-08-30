خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤجلون زيارة محطة زابوروجي وسط تهديدات

ياسر رشاد - القاهرة - قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان إن خبراءها الموجودين في محطة زابوروجي للطاقة النووية اضطروا إلى تأجيل زيارتهم المقررة للمنشأة في وقت سابق من هذا الأسبوع بسبب التهديد بهجوم بطائرات بدون طيار.

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "في محطة زاخو للطاقة النووية، استمر فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتمركز في الموقع في سماع انفجارات ومؤشرات أخرى على أنشطة عسكرية، في بعض الأحيان بالقرب من المحطة نفسها، وبسبب التهديدات المبلغ عنها بطائرات بدون طيار في المنطقة، طُلب من الفريق الاحتماء داخل منازلهم في 20 أغسطس واضطر إلى إعادة جدولة رحلتهم المخطط لها في 26 أغسطس".. بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الروسية.

يذكر أنه في الحادي عشر من أغسطس، وجهت طائرات بدون طيار أوكرانية ضربتين مباشرتين على أحد برجي التبريد في محطة زابوروجي للطاقة النووية، مما أدى إلى اندلاع حريق، وتم إخماد الحريق الرئيسي بواسطة وحدات وزارة الطوارئ بحلول الساعة 11:30 مساءً من نفس اليوم، وقال مدير المحطة يوري تشيرنيشوك في وقت سابق إن أجهزة فصل البلاستيك كانت المصدر الرئيسي للحريق، مضيفًا أن الطائرة بدون طيار التي تحمل مادة حارقة دخلت برج التبريد من الأعلى وانفجرت هناك.

ولم يؤثر الحريق على تشغيل محطة الطاقة النووية، حيث تم إغلاق المحطة، ولم تشارك الأبراج التي تعرضت للهجوم في عملية التبريد. وقد قام فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفحص موقع هجوم الطائرات بدون طيار مرتين منذ ذلك الحين.