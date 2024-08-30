ماكرون يؤيد منح الجنسية الفرنسية للمؤسس المشارك لتطبيق تيليجرام بافيل دوروف

ياسر رشاد - القاهرة - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن القرار السابق بمنح الجنسية الفرنسية للمؤسس المشارك لتطبيق تيليجرام للمراسلة بافيل دوروف كان مبررا.

ماكرون: قرار منح دوروف الجنسية كان 2018



ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، قال ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصربي ألكسندر فوسيتش في بلغراد: "اتخذنا هذا القرار في عام 2018، وأعتقد أنه مبرر تمامًا، أعتقد أن منح الجنسية لرجال الأعمال والرياضيين والفنانين المتميزين هو أمر صحيح".

وبحسب الرئيس الفرنسي فإن دوروف "بذل جهدا لتعلم اللغة الفرنسية"مؤكداً أنه سيواصل منح الجنسية لمن يستحقها.

احتجاز دوروف في مطار لو بورجيه

يذكر أنه تم احتجاز دوروف في مطار لو بورجيه في 24 أغسطس، وفي اليوم التالي، تم تمديد فترة احتجازه حتى 96 ساعة.

وفي 28 أغسطس، انتهت فترة احتجازه الأولية، وتم تسليم رجل الأعمال إلى المحكمة، حيث وجه المدعي العام لدوروف ست جرائم، بما في ذلك التواطؤ في إدارة منصة عبر الإنترنت مكنت من إجراء معاملات غير قانونية داخلها، ارتكبت داخل جماعة إجرامية، وفقًا لبيان من مكتب المدعي العام في باريس، فإن الجريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة قدرها 500 ألف يورو.