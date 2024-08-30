مقتل 16 فلسطينيا بنيران الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية خلال يومين

واصل الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية الواسعة في بلدات ومخيمات عدة في شمال الضفة الغربية حيث ارتفع عدد القتلى، وبينهم قيادي في حركة الجهاد الإسلامي، إلى 16، بينما تتواصل الحرب في قطاع غزة.

وتثير العملية الإسرائيلية قلق الأمم المتحدة التي حذّرت من خطر "تدهور الوضع الكارثي" في الأراضي الفلسطينية.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية سقوط 16 قتيلا منذ بدء العملية الإسرائيلية، بينهم ثلاثة تبلّغت الوزارة باحتجاز الجيش الإسرائيلي جثامينهم.