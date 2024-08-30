كررت نائبة الرئيس الاميركي والمرشحة للانتخابات الرئاسية كامالا هاريس دعمها حق إسرائيل "في الدفاع عن نفسها" وأجابت بـ"لا" على سؤال عما إذا كانت ستعلق تسليم الأسلحة الأميركية لاسرائيل في حال فوزها في الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وخلال مقابلة مع شبكة سي إن إن، تطرقت المرشحة الديمقراطية إلى هجوم حماس على الأراضي الإسرائيلية في 7 تشرين الأول ونددت بالعنف، كما تطرقت إلى الحرب التي تشنها إسرائيل ردا على ذلك في قطاع غزة، قائلةً إن "الكثير من الفلسطينيين الأبرياء قد قتلوا". ودعت هاريس إلى "وقف لإطلاق النار"، لكنها رفضت في الوقت نفسه "تغيير سياسة التسليح".
كانت هذه تفاصيل خبر هاريس: لن يكون هناك تغيير في السياسة الأمريكية بشأن إرسال الأسلحة إلى إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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