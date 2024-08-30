مسؤولة أممية: ما شهدناه في الأشهر الـ 11 الماضية يثير التساؤلات حول التزام العالم بالنظام القانوني الدولي

تحدثت مسؤولة في الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي عن معاناة سكان قطاع غزة قائلة إنها "تتجاوز ما يمكن لأي إنسان تحمله" وسائلة "ما الذي حل بحسنا الأساسي بالإنسانية؟".
واكدت الرئيسة بالوكالة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) جويس مسويا خلال اجتماع حول الوضع الإنساني في القطاع الفلسطيني المحاصر "يصعب أن نصف بكلمات الكفاح الهائل للسكان لإيجاد مأوى أو غيره من الضرورات الأساسية".
أضافت "المدنيون جوعى وعطشى ومرضى وبلا مأوى، وقد دفِعوا إلى ما هو أبعد من حدود التحمل وما هو أبعد مما يمكن لأي إنسان تحمله".
وتابعت "ما شهدناه في الأشهر الـ 11 الماضية يثير التساؤلات حول التزام العالم بالنظام القانوني الدولي الذي صُمم لمنع هذه المآسي. وهو يفرض علينا أن نسأل: ماذا حل بحسنا الأساسي بالإنسانية؟".
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