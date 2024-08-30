الاحتلال الإسرائيلي يداهم منازل الفلسطينيين في جنين

ياسر رشاد - القاهرة - في ثالث أيام عدوانه الوحشي على المدينة

الجمعة 30/أغسطس/2024 - 06:42 ص 8/30/2024 6:42:02 AM

يواصل الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني، عدوانه على المدن الفلسطينية وشعبها، حيث شهد فجر اليوم الجمعة الموافق 30 أغسطس، استمرار تعدي قوات الاحتلال على جنين ومخيمها لليوم الثالث على التوالي.



وأفادت مراسلة وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال تجري عمليات تفتيش وتنكيل واحتجاز للأهالي بالحي الشرقي من جنين.

وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في محيط مسجد خالد بن الوليد في الحي، واخضعت المواطنين لتحقيق ميداني.



مستعربون يحاصرون منزلا جنوب جنين

وفي نفس السياق، حاصرت قوات خاصة إسرائيلية "مستعربون"، فجر اليوم، منزلاً في بلدة الزبابدة، جنوب جنين.

وذكر شهود عيان أن قوة خاصة حاصرت منزلاً يعود لعائلة أبو الندا، واطلقت النار بكثافة باتجاهه، ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية في محيط المنزل المحاصر.