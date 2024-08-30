هاريس تؤكد دعم إسرائيل بالأسلحة وتنوي وجود أحد الجمهوريين في حكومتها

ياسر رشاد - القاهرة - تعهدت كامالا هاريس مرشحة الرئاسة الأمريكية، باتباع نهج أكثر صرامة تجاه الهجرة على طول الحدود الجنوبية للولايات المتحدة وقالت إنها لن تمنع الأسلحة عن إسرائيل، وذلك في أول مقابلة لها مع مؤسسة إخبارية كبرى منذ أن أصبحت مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة.

كامالا هاريس مرشحة الرئاسة الأمريكية



ووفق لما نقلته وكالة رويترز ، عكست مقابلة هاريس مع المذيع في شبكة "سي إن إن" دانا باش جهدًا لإظهار أنها تسيطر على القضايا وإعطاء الأميركيين إحساسًا بمواقفها السياسية قبل أكثر من شهرين بقليل من يوم الانتخابات في 5 نوفمبر .

وقالت هاريس إنها ستجدد الدفع من أجل إقرار تشريع حدودي شامل من شأنه تشديد الهجرة إلى الولايات المتحدة وتعهدت "بإنفاذ قوانيننا" ضد المعابر الحدودية.

وقالت "لدينا قوانين يتعين اتباعها وتنفيذها، والتي تعالج الأشخاص الذين يعبرون حدودنا بشكل غير قانوني، ويجب أن تكون هناك عواقب".



هاريس تدعم إسرائيل بشدة وترفض منع إرسال الأسلحة للدولة العبرية

كما أبدت دعمها القوي لإسرائيل من جانب الرئيس جو بايدن، ورفضت دعوات من البعض في الحزب الديمقراطي بأن واشنطن يجب أن تعيد النظر في إرسال الأسلحة إلى إسرائيل بسبب ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في غزة.

وقالت هاريس إنها تؤيد إسرائيل، وأجابت على سؤال عما إذا كانت ستمنع الأسلحة عن إسرائيل قائلة: "لا.. ولكن يتعين علينا التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتحرير الرهائن".

ومنذ أن أصبحت هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة الشهر الماضي، ارتفعت شعبية هاريس في استطلاعات الرأي، وحصلت على مئات الملايين من الدولارات في تبرعات للحملة، وألقت سلسلة من الخطب القوية خلال حملتها.

وأشار بعض النقاد إلى أنها قد تكون أقل صقلا في إعدادات غير مكتوبة مثل المقابلات التلفزيونية، لكنها لم ترتكب أي أخطاء كبيرة امس خلال لقائها.

هاريس: ترامب أساء إدارة الاقتصاد وقت الجائحة

ودافعت هاريس عن تعاملها مع التضخم، قائلة إنهما ورثا اقتصادًا مزقته الجائحة، وقالت إن ترامب أساء إدارته، مضيفة أن الكثير من العمل بُذل لخفض الأسعار، لكن "الأسعار لا تزال مرتفعة للغاية".

وشددت موقفها بشأن الهجرة على طول الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك، كما أنها لم تعد تريد فرض حظر على التكسير الهيدروليكي، وهو أسلوب لإنتاج الطاقة يوظف العديد من الناس في ولاية بنسلفانيا، وهي واحدة من عدد قليل من الولايات المتأرجحة التي قد تقرر نتيجة الانتخابات.

وبشكل عام، قالت هاريس عن التحولات التي شهدتها:"قيمي لم تتغير".

إضافة جمهوري إلى حكومة هاريس المحتملة



وناقشت هاريس، التي انضم إليها زميلها في الترشح لمنصب نائب الرئيس، حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز، إمكانية إضافة جمهوري إلى حكومتها المحتملة، قائلة إنها تريد تنوع الرأي.

وقالت: "أعتقد أنه من المهم أن يكون هناك أشخاص على الطاولة عندما يتم اتخاذ بعض القرارات الأكثر أهمية لديهم وجهات نظر مختلفة وتجارب مختلفة، وأعتقد أنه سيكون من مصلحة الجمهور الأمريكي أن يكون لدي عضو في حكومتي من الجمهوريين".

ورفضت هاريس تعليقا من ترامب تساءل فيه عما إذا كانت أمريكية سوداء، وقالت: "نفس القواعد القديمة المرهقة.. السؤال التالي من فضلك".

وعلى الرغم من أنها أجابت على أسئلة من الصحفيين خلال الحملة الانتخابية وأجريت معها مقابلات على تيك توك في الأيام الأخيرة، إلا أنها، حتى أمس، لم تقم بإجراء مقابلة فردية مع شبكة رئيسية أو صحفي مطبوع منذ أنهى بايدن حملته لإعادة انتخابه في 21 يوليو وأيّدها.

