استشهاد 5 بينهم طفل في قصف لقوات الاحتلال شرق خان يونس

ياسر رشاد - القاهرة - استمرارا لاعمال العنف وجرائم الحرب التي يتبناها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، شهد فجر اليوم الجمعة الموافق 30 أغسطس، استشهاد خمسة مواطنين بينهم طفل، في قصف لقوات الاحتلال، شرق خان يونس، وفي مخيم جباليا.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا ببلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين.



استشهاد طفل ومواطن آخر في مخيم جباليا

وفي السياق ذاته، استشهد مواطنان، أحدهما طفل، جراء قصف قوات الاحتلال شقة سكنية قرب مفترق الهوجا بمخيم جباليا، شمال قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40602 مواطن، وإصابة 93855 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على جنين لليوم الثالث على التوالي

وفي سياق آخر واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على محافظة جنين لليوم الثالث على التوالي، حيث أفادت مراسلة "وفا"، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال تجري عمليات تفتيش وتنكيل واحتجاز للأهالي بالحي الشرقي من جنين.

وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في محيط مسجد خالد بن الوليد في الحي، واخضعت المواطنين لتحقيق ميداني.