وفاة ملك شعب الماوري في نيوزيلندا

ياسر رشاد - القاهرة - وفاة ملك شعب الماوري .. غيب الموت، صباح اليوم، الملك توهيتيا بوتاتاو تي ويروويرو السابع عن عمر ناهز 69 عاما، حسب ما أعلن مكتب ملك شعب الماوري الأصلي في نيوزيلندا.

ملك شعب الماوري توهيتيا بوتاتاو تي ويروويرو السابع



وقال بيان المكتب: "توفي الملك بسلام صباح اليوم الجمعة محاطاً بزوجته ماكاو أريكي وأولادهما أوتوموانا وكوروتانغا ونغواي هونو آي تي بو"، حسب ما نشرت روسيا اليوم.

البيان أشار إلى أن الملك كان بالمستشفى يتعافى من جراحة في القلب.

من ناحيتها، قالت إذاعة "RNZ" الوطنية أن جثمان الملك سيرقد لمدة 5 أيام في مقر إقامته الرسمي في بلدة نغارواواهيا يالجزيرة الشمالية قبل نقله إلى مثواه الأخير على جبل تاوبيري.

وذكرت الإذاعة أن رئيس الوزراء الحالي كريستوفر لاكسون ورئيسة الوزراء السابقة جاسيندا أرديرن أعربا عن تعازيهما في وفاة الملك.

يذكر أن الحركة الملكية الماورية ظهرت في خمسينيات القرن التاسع عشر لتوحيد الماوريين الأصليين في نيوزيلندا تحت قيادة ملك واحد.

وتُوِّج توهيتيا في 21 أغسطس 2006 ملكا، ولا يتمتع الملك الماوري بأي سلطة قانونية ولا يشتمل القانون النيوزيلندي على هذا المنصب، وعلى الرغم من ذلك، فإنه يلعب دورا هاما في الحياة العامة للبلاد.