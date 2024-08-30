إسرائيل تصر على بقاء قواتها في محور فيلادلفيا

ياسر رشاد - القاهرة - محور فيلادلفيا.. ضمن الصفقة المحتملة لوقف الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة، كشف الصحفي الإسرائيلي بموقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، باراك رافيد أن مجلس الوزراء الأمني في إسرائيل قرر المصادقة على خرائط تحدد بقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا على حدود قطاع غزة مع مصر.

ونقل رافيد في منشور على منصة التواصل الاجتماعي"إكس" تويتر سابقا، اليوم الجمعة الموافق 30 أغسطس، تلك المعلومات عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى شارك في الاجتماع، وقال:"وافقت أغلبية من 8 وزراء على الخرائط التي رسمها الجيش الإسرائيلي، وصوت ضدها فقط وزير الدفاع يوآف غالانت، بينما امتنع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن التصويت". بحسب ما نقلته شبكة سكاي نيوز.



تصويت ببقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا

وحسب المسؤول الإسرائيلي، فإن "هذا التصويت يعد قرارا ببقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا".

وذكر المسؤول أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال في الاجتماع إن "كارثة 7 أكتوبر أصبحت ممكنة نتيجة أن محور فيلادلفيا لم يكن في يد إسرائيل"، في إشارة إلى هجوم حماس المفاجئ قبل نحو 11 شهرا.

وأشار نتنياهو إلى أن "هذا الواقع لن يعود مرة أخرى. إسرائيل عازمة هذه المرة على إبقاء هذه الحدود في يدها".

ويعد المحور الذي يبلغ طوله نحو 14 كيلومترا على الحدود بين قطاع غزة ومصر، نقطة خلاف رئيسية في مفاوضات وقف إطلاق النار المتعثرة، إذ نشرت إسرائيل قواتها هناك منذ أشهر وترفض التراجع عن هذه الخطوة.

ومساء الإثنين الماضي قال مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء متمسك بمبدأ بقاء إسرائيل فعليا في محور فيلادلفيا، من معبر كرم أبو سالم إلى البحر".



مصر ترفض التواجد الإسرائيلي بمحور فيلادلفيا

ومؤخرا نقلت قناة "القاهرة" الإخبارية عن مصدر رفيع قوله إن مصر "جددت تأكيدها لجميع الأطراف المعنية بعدم قبولها أي تواجد إسرائيلي بمعبر رفح أو محور فيلادلفيا".