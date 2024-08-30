هآرتس عن مسؤولين إسرائيليين: أعضاء الكابينت قرروا التصديق على إبقاء السيطرة على محور فيلادلفيا

نقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤولين إسرائيليين تأكيدهم أن "أعضاء المجلس الوزاري المصغر قرروا التصديق على إبقاء السيطرة على محور فيلادلفيا"، مشيرين الى ان "وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت عارض قرار إبقاء السيطرة على محور فيلادلفيا بإطار صفقة محتملة".

وكشفت الصحيفة، أن "رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قال خلال اجتماع المجلس إن سبب مأساة 7 تشرين الاول كان عدم السيطرة على المحور".