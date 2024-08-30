ترامب: ضرورة ضمان عدم استخدام الأسلحة النووية ابدا

أكد الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة، دونالد ترامب، أن "الأسلحة النووية هي المشكلة الرئيسية لبلاده والعالم أجمع"، مشددًا على "ضرورة ضمان عدم استخدامها أبدًا".

واشار خلال تجمع انتخابي بولاية ويسكونسن، الى ان "في رأيي، أكبر مشكلة لبلادنا والعالم هي الأسلحة النووية. إنها قوة مدمرة لم يسبق لنا مثيل من قبل. يجب أن نتأكد من أنها لن تُستخدم أبدًا".

وأوضح أنه "سيكون قادرًا على المساعدة في الحفاظ على الاستقرار في جميع أنحاء العالم من خلال إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة"، مضيفًا "يمكنني أن أفعل ذلك من خلال المكالمات الهاتفية، ومن خلال أن أكون ذكيًا".

وذكر ترامب أن "الولايات المتحدة وروسيا هما أكبر قوتين نوويتين، لكنه يتوقع أن تلحق بهما الصين في غضون خمس سنوات تقريبًا مع بناء ترسانتها النووية".