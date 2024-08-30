غارات إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان فجر اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - مع مطلع فجر اليوم الجمعة الموافق 30 أغسطس 2024 تجددت غارات الاحتلال الإسرائيلي ، على عدة بلدات جنوب لبنان.



وشنت طائرات الاحتلال الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات عنيفة استهدفت بلدات زبقين، والجبين، ويارين، ومجدلزون، وعلما الشعب، والناقورة، وطير حرفا، ويارون، بالتزامن مع تحليق الطيران الاستطلاعي والحربي وخرق جدار الصوت في الأجواء اللبنانية، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".



كما أطلق جيش الاحتلال الاسرائيلي طوال الليل وحتى الصباح القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق في القطاعين الغربي والأوسط وصولاً إلى مشارف مدينة صور، كما أطلق القنابل الحارقة على أطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب.