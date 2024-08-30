روسيا تحث مجلس الأمن على استبعاد سيناريو إنهاء عمل الأمم المتحدة بغزة

ياسر رشاد - القاهرة - الحرب الإسرائيلية على غزة.. أعربت روسيا عن قلقها إزاء التقارير التي تتحدث عن احتمال إنهاء الأمم المتحدة ووكالاتها عملها في قطاع غزة، وتحث مجلس الأمن الدولي على منع هذا السيناريو، بحسب ما ذكره النائب الأول للمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، قال بوليانسكي، في إفادة لمجلس الأمن الدولي حول الشرق الأوسط: "نحن قلقون للغاية بشأن ظهور معلومات تفيد بأن الأمم المتحدة قد توقف عملها في قطاع غزة، وبعض السياسيين الإسرائيليين مهتمون بمثل هذا السيناريو، على الرغم من أنهم يحاولون إخفاء ذلك، ونحن مقتنعون بأن المجلس يجب أن يبذل قصارى جهده لمنع حدوث ذلك".

وأضاف الدبلوماسي الروسي أن "العاملين في المجال الإنساني أنفسهم عازمون تماما على مواصلة القيام بواجبهم بشجاعة من أجل المحتاجين في غزة".

أوامر الإخلاء الإسرائيلية الأخيرة شلت جهود الأمم المتحدة

وقال مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع إن أوامر الإخلاء الإسرائيلية الأخيرة شلت جهود الأمم المتحدة في القطاع بشكل شبه كامل. وعلى حد تعبيره، كان أمر الإخلاء المتعلق بمدينة دير البلح هو الأكثر ضررًا على الإطلاق، لأن هذه المنطقة تضم أكبر عدد من عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة، وقال إنه حتى الآن، لم ترد أي معلومات عن المكان الذي سينتقل إليه موظفو المنظمة الدولية.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) قالت في 25 أغسطس الجاري، إن نحو 250 ألف فلسطيني من قطاع غزة اضطروا إلى الفرار من منازلهم بسبب الأعمال العدائية، وحتى الآن في أغسطس، أصدرت السلطات الإسرائيلية 13 أمر إخلاء، أثرت على دير البلح وخان يونس، كما أثرت هذه الأوامر أيضًا على عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات غير الحكومية والإنسانية.