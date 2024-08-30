اعتقال 5 مواطنين من نابلس واقتحام مخيم بلاطة بالرصاص وقنابل الغاز

ياسر رشاد - القاهرة - تشهد العديد من المدن الفلسطينية حملات اعتقال تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي الصهيونية بشكل يومي، ومع فجر اليوم الجمعة الموافق 30 أغسطس 2024، إذ اعتقل الاحتلال خمسة مواطنين من نابلس، واقتحمت مخيم بلاطة للاجئين، شرق المدينة.



ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من محاور عدة، وداهمت عددا من المنازل في مخيم العين غرب المدينة، واعتقلت ثلاثة مواطنين، وهم: حمزة أبو زيتون، ويوسف حسن ناطور، ويوسف العزوني.



وأضافت أن قوات اعتقلت الشاب علاء الفلاحة بعد اقتحام منزله في منطقة كلية الروضة بالجبل الشمالي، والاعتداء عليه بالضرب، وبسام البسطامي من منطقة الضاحية.



وفي نفس السياق، اقتحمت قوات من جيش الاحتلال معززة بجرافة عسكرية مخيم بلاطة شرق المدينة، وسط اطلاق الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام والصوت، ما أدى إلى اندلاع مواجهات داخل المخيم.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال شرعت بأعمال تجريف وتخريب بالبنية التحتية داخل المخيم.

الاحتلال يقصف مركبة جنوب جنين

وعلى صعيد آخر قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، مركبة في بلدة الزبابدة، جنوب جنين.

وأفادت مراسلة "وفا"، بأن طائرة مُسيرة إسرائيلية قصفت مركبة في الزبابدة، فيما ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف التابعة لها من الوصول إلى مكان القصف.

وكانت قوات خاصة إسرائيلية حاصرت في وقت سابق من فجر اليوم منزلا في البلدة وأطلقت النار تجاهه.