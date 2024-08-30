بطاقة هوية بصورة شخصية لشراء منتجات التبغ

ياسر رشاد - القاهرة - التبغ والتدخين.. ألزمت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية المزيد من الأشخاص بإظهار بطاقة هوية تحتوي على صورهم الشخصية عند شراء منتجات التبغ، بعدما رفعت الهيئة التنظيمية الصحية شرط التحقق من العمر بثلاث سنوات.



ووفقا لوكالة رويترز.. وكجزء من قاعدة أقرتها الوكالة أمس الخميس، تلزم إدارة الغذاء والدواء الآن تجار التجزئة بالتحقق من عمر أي شخص يقل عمره عن 30 عاما عند شرائهم منتجات التبغ، بعدما كان يقل عمره عن 27 عاما في السابق.

وأضافت إدارة الغذاء والدواء أن تجار التجزئة لا يمكنهم بيع منتجات التبغ عبر آلات البيع في الأماكن التي يتواجد فيها أفراد تقل أعمارهم عن 21 عامًا أو يُسمح لهم بالدخول إليها، منذ 18 عامًا مضت.



ولقد اتخذت الولايات المتحدة إجراءات صارمة ضد استخدام التبغ على مدى السنوات القليلة الماضية للحد من الوفيات التي يمكن الوقاية منها بسبب التدخين وغيره من المنتجات، فضلاً عن وقف استخدام السجائر الإلكترونية من قبل القاصرين.

وقال بريان كينج، مدير مركز منتجات التبغ في إدارة الغذاء والدواء: "لقد أظهرت عقود من العلوم أن إبقاء منتجات التبغ بعيدًا عن الشباب أمر بالغ الأهمية لتقليل عدد الأشخاص الذين يصبحون في نهاية المطاف مدمنين على هذه المنتجات".



التدخين يقتل أكثر من 480 ألف شخص سنويا

قالت منظمة الصحة العالمية في مايو الماضي إن شركات التبغ تحاول جذب جيل جديد إلى النيكوتين من خلال استهدافهم بشكل نشط عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمهرجانات الرياضية والموسيقية.

وكانت إدارة الغذاء والدواء رفعت الحد الأدنى لسن استخدام التبغ إلى 21 عامًا من 18 عامًا في عام 2019.

وفقا للجمعية الأمريكية للرئة، فإن التدخين يقتل أكثر من 480 ألف شخص سنويا في الولايات المتحدة، مما يجعله السبب الرئيسي للوفاة الذي يمكن الوقاية منه في البلاد.