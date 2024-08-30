سقلاوي بحث مع رئيس نقابة مزارعي التبغ في عملية الشراء وآليات لمساعدة المزارعين

استقبل رئيس إدارة حصر التبغ والتنباك "الريجي" مديرها العام ناصيف سقلاوي رئيس نقابة مزارعي التبغ والتنباك في لبنان حسن فقيه، وبحث معه في مسائل اساسية تتعلق بالمزارعين اللذين لم يستطيعوا زراعة محاصيلهم في القرى الجنوبية التي تتعرض يشكل دائم للعدوان الإسرائيلي.

كذلك طُرحت في الاجتماع الذي حضره مدير التبغ الورق المهندس عبد المولى المولى ومدير الزراعة والمشترى جعفر الحسيني سبل وآليات لمساعدة هؤلاء المزارعين لكي يتمكنوا من العودة للزراعة لاحقا عند انتهاء العدوان، على أن تعقد الإدارة اجتماعات لاحقة مع النقابات ولقاءات مع المزارعين لمتابعة التفاصيل.

ولفت فقيه الى انه "من ضمن المتابعة المستمرة لأوضاع المزارعين والزراعة في ظل العدوان المستمر، ولكيفية استلام المحصول هذا العام، اطلعنا من المدير العام على تفاصيل عملية الشراء التي تم تقديمها شهراً ونصف شهر عن موعدها المعتاد بحيث اصبحت في العاشر من أيلول"، متمنياً على الادارة "زيادة اسعار الشراء بما يتناسب مع الكلفة المتزايدة على المزارعين".