"النشرة": استمرار الحذر الشديد في القطاع الشرقي جنوبا بظل تحليق للطيران الإسرائيلي فوق حاصبيا

افاد مراسل "النشرة"، في حاصبيا، عن أن "مع استمرار التصعيد الاسرائيلي ضد المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، يستمر الحذر الشديد مخيما هذا الصباح على المنطقة انطلاقا من محور سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا، وحتى بلدة شبعا ومنطقة العرقوب في قضاء حاصبيا، حيث وسعت القوات الاسرائلية دائرة اعتداءاتها ضد المنطقة، مستهدفة قرى وبلدات راشيا الفخار الهبارية كفرحمام وكفرشوبا وشبعا، مستخدمة القذائف الصاروخية والمدفعية بما فيها القذائف الفوسفورية التي تسببت باشعال حراق في احراج الصنوبر والسنديان في العرقوب".

واشار الى أن "أمام هذا الوضع المتوتر، واصل الطيران التجسسي الاسرائلي طلعاته الاسكشافة طوال ساعات الليل وحتى فجر اليوم فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة، وصولا حتى أجواء البقاعين الشرقي والغربي واقليم وخاصة مرتفعات جبل الشيخ المشرفة على منطقة راشيا الوادي".