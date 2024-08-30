شن الطيران الحربي الإسرائيلي ليلاً سلسلة غارات فاق عددها الـ 10 إستهدفت عدداً من البلدات في القطاع الغربي. وطالت الغارات الإسرائيلية البلدات التالية: - أطراف الناقورة (حامول). - أطراف طير حرفا. - أطراف يارين لجهة الجبين. - أطراف مجدل زون. - أطراف علما الشعب. - يارون.

كانت هذه تفاصيل خبر غارات اسرائيلية إستهدفت عدداً من البلدات في القطاع الغربي فجر اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.