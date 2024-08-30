استطلاع رأي لمعاريف: 40% من الإسرائيليين يعتقدون أن غانتس هو الأنسب لرئاسة الحكومة مقابل 39% يفضلون نتانياهو

كشف استطلاع رأي لصحيفة "معاريف" 40 بالمئة من الإسرائيليين يعتقدون أن بيني غانتس هو الأنسب لرئاسة الحكومة مقابل 39 بالمئة يفضلون رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو.
ويشير الاستطلاع الى أن "عودة رئيس الوزراء السابق نفتالي بينت للمشهد السياسي على رأس حزب جديد ستجعله القوة السياسية الأولى في إسرائيل".
ولفتت الصحيفة الى ان "تشكيل بينت لحزب جديد سيضعف قوة أحزاب المعارضة الحالية ويبقي تمثيلها على 40 مقعدا بالكنيست".
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