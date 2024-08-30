الشرق القطرية: طريق إطفاء دائرة اللهب في المنطقة تبدأ بإنجاح جهود إنهاء الحرب في غزة

رأت صحيفة "الشرق" القطرية أن الطريق لإطفاء دائرة اللهب المشتعلة في المنطقة والاراضي الفلسطينية، تبدأ بإنجاح جهود إنهاء الحرب في غزة، والتوصل إلى تهدئة شاملة في الأراضي المحتلة، ولا تنتهي إلاّ من خلال إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.
وأشارت إلى أن الأعمال العدائية التي يمارسها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين في كل أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مع استمرار حرب الإبادة المستمرة في غزة، تشكل امتداداً للعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني، وهو ما ينذر بالمزيد من توسع دائرة الصراع في المنطقة، خصوصا في ظل عدم التوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار حتى الآن.
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