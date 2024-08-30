الأمين العام للأمم المتحدة يدين قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بعمليات عسكرية في محافظات جنين وطولكرم وطوباس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

الخليج 365_واس

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم بعمليات عسكرية واسعة النطاق في محافظات جنين وطولكرم وطوباس؛ مما أدى إلى وقوع ضحايا من بينهم الأطفال وإلحاق ضرر بالبنية التحتية المدنية.

ودعا الأمين العام في بيان اليوم، إسرائيل إلى الامتثال لالتزاماتها ذات الصلة بموجب القانون الدولي الإنساني واتخاذ تدابير لحماية المدنيين وضمان سلامتهم.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن القلق البالغ بشأن التطورات الأخيرة في الضفة الغربية المحتلة، محذرًا من أن هذه التطورات الخطيرة تشعل الموقف المتفجر بالفعل في الضفة الغربية المحتلة ويزيد تقويض السلطة الفلسطينية، مشددًا على ضرورة أن يتمكن جميع الجرحى من الوصول إلى الرعاية الصحية وأن يتمكن عاملو الإغاثة من الوصول إلى جميع المحتاجين للمساعدة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط