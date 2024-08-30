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نائب وزير الخارجية يلتقي نائب وزير خارجية مصر

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، أمس، نائب وزير الخارجية والهجرة بجمهورية مصر العربية السفير أبو بكر محمد حنفي، وذلك على هامش أعمال الدورة الخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، في مدينة ياوندي عاصمة جمهورية الكاميرون.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وتطوير التعاون الثنائي في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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