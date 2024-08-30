شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وفاة ملك شعب الماوري في نيوزيلندا عن 69 عاما والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

توفي ملك شعب الماوري الأصلي في نيوزيلندا، توهيتيا بوتاتاو تي ويروويرو السابع، عن عمر يناهز 69 عامًا، حسبما أعلن مكتبه اليوم الجمعة.

وتوفي الملك صباح الجمعة في المستشفى التي كان يتعافى فيها عقب جراحة في القلب، بعد أيام فقط من الاحتفال بالذكرى الثامنة عشرة لتتويجه.

وجاء في بيان صادر عن مكتبه: “وفاة كينجي توهيتيا هي لحظة حزن شديد لأتباع تي كينجيتانجا ولشعب الماوريدوم وللأمة بأكملها”. وأضاف البيان: “الزعيم انتقل إلى العالم الآخر. ارقد في سلام”.

وقال المتحدث باسم الملك، راهوي بابا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي: “وفاة الملك توهيتيا هي لحظة حزن كبير لأتباع حركة كينغيتانغا ولشعب الماوري وللأمة بأسرها”.

وأضاف أن الملك كان قد نُقل إلى المستشفى للتعافي من جراحة القلب بعد أيام قليلة من احتفاله بالذكرى الثامنة عشرة لتتويجه.

خلف الملك توهيتيا والدته، الملكة دام تي أتايرانجيكااهو، في عام 2006. دور الملك في الماوري ليس له سلطة قضائية أو قانونية في نيوزيلندا ويعتبر بشكل كبير دورًا احتفاليًا.

دور الملك الماوري ليس بالضرورة وراثيًا، وسيتم تعيين القائد الجديد من قبل رؤساء القبائل المرتبطة بحركة الملكية في يوم جنازة الملك توهيتيا ولكن قبل دفنه، وفقًا لراديو نيوزيلندا.

يُعتبر الملك الماوري الزعيم الأعلى لعدة قبائل، أو “إيوي”، لكنه لا يرتبط بجميعها.

نشأت حركة الملكية أو “كينغيتانغا” في عام 1858 في محاولة لتوحيد القبائل الأصلية في نيوزيلندا تحت زعيم واحد لتعزيز مقاومتهم للاستعمار.

وفي تصريحاته عن رحيل الملك، قال رئيس وزراء نيوزيلندا، كريستوفر لوكسون: “لقد ترك التزامه الثابت بشعبه وجهوده المستمرة للحفاظ على قيم وتقاليد كينغيتانغا بصمة لا تُمحى على أمتنا”.

وأضاف: “سأتذكر تفانيه في خدمة نيوزيلندا، والتزامه تجاه موكوبونا (الجيل القادم)، وشغفه بعالم الماوري، ورؤيته لمستقبل حيث يتم التعامل مع جميع الناس بكرامة واحترام”.

وقالت جاسيندا أرديرن، رئيسة الوزراء السابقة لنيوزيلندا، إن الملك توهيتيا كان مدافعًا عن شعب الماوري وعن العدالة والإنصاف والازدهار.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية أنه سيتم نقل الملك إلى مكان اجتماعاته، “تورانغاوايواي ماراي”، ومن المتوقع أن تستمر مراسم جنازته لمدة لا تقل عن خمسة أيام.

وسيتم وضع جثمان توهيتيا في مقبرة تورانجاويوي ماراي، المقر الرسمي للملك، لمدة خمسة أيام قبل نقله إلى مثواه الأخير في جبل تاوبيري.

ومن المتوقع أن يحضر مئات الآلاف من الأشخاص، بما في ذلك قادة من جميع أنحاء المحيط الهادئ، إلى المقبرة لتقديم واجب العزاء.

وفي بيان صادر عن الملك تشارلز، ملك بريطانيا، قال: “لقد حزنت أنا وزوجتي بشدة عند سماع نبأ وفاة الملك توهيتيا”.

وأضاف: “لقد كان لي شرف معرفة الملك توهيتيا لعقود. لقد كان ملتزمًا بعمق بتعزيز مستقبل قوي لشعب الماوري ولنيوزيلندا، مستندًا إلى الثقافة والتقاليد والشفاء، وقد قام بذلك بحكمة وتعاطف”.

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