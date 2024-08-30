تايوان تسجل اقتراب 25 طائرة صينية وتسع سفن امس

ياسر رشاد - القاهرة - أزمة تايوان.. قالت وزارة الدفاع الوطني التايوانية إن الجيش التايواني سجل اقتراب 25 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني وسبع سفن حربية تابعة للبحرية الصينية بالقرب من الجزيرة في اليوم الماضي.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، تم رصد سفينتين مملوكتين لوكالات حكومية صينية بالقرب من تايوان خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر الجيش التايواني أن 17 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي عبرت الخط الأوسط لمضيق تايوان وحلقت داخل منطقة تحديد الدفاع الجوي للجزيرة في المجال الجوي الشمالي الأوسط والجنوب الغربي والجنوب الشرقي لتايوان.

كما أرسل الجيش التايواني طائرات وسفن وأنظمة دفاع جوي أرضية لمراقبتهم..



نبذة عن قضية تايوان

تخضع تايوان لإدارة محلية منذ عام 1949 عندما فرت قوات الكومينتانغ المتبقية بقيادة تشيانج كاي شيك (1887-1975) إلى الجزيرة بعد هزيمتها في الحرب الأهلية في الصين، ومنذ ذلك الحين، احتفظت تايوان بالعلم وبعض الرموز الأخرى لجمهورية الصين التي كانت موجودة في البر الرئيسي للصين قبل وصول الشيوعيين إلى السلطة، ومع ذلك، تعتبر بكين الجزيرة إحدى مقاطعاتها.

وقطعت واشنطن العلاقات الدبلوماسية مع تايوان في عام 1979 وأقامت علاقات مع الصين، ورغم اعترافها بسياسة الصين الواحدة، تواصل الولايات المتحدة الحفاظ على الاتصال مع إدارة تايبيه وتزويد الجزيرة بالأسلحة.

فيما تعتبر الولايات المتحدة هي المورد الرئيسي للأسلحة إلى تايوان، وتطالب بكين واشنطن بالتوقف عن تقديم المساعدة العسكرية إلى تايبيه.