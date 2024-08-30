شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يوصى بضرورة الاهتمام ببرامج الأطفال والشباب والان مع تفاصيل الخبر

أوصى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بضرورة الاهتمام ببرامج الأطفال والشباب والمحتويات الثقافية والقنوات المتخصصة والإقليمية، ووجود شراكة بين المؤسسات العامة وكليات ومعاهد الإعلام للتدريب الميدانى للعاملين فى المجال الإعلامي.

وشدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على مساعدة وسائل الإعلام الخاصة على أداء مهمتها بما يساعد فى تعزيز رسالة الإعلام الوطني، وضرورة وجود ضوابط وجزاءات قانونية على استخدام الذكاء الاصطناعى بشكل يسيء للرموز.

يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، عقد جلستين من قبل ضمن مبادرة "التنظيم الذاتى للإعلام"، والتى ناقشت النشاط الإعلانى والبرامج الرياضية والبرامج الحوارية، بحضور عدد من أعضاء المجلس والمتخصصين فى مجال الإعلام وأساتذة الجامعات وقيادات العمل الإعلامى فى مصر.

وقال الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن القيادات الإعلامية اتفقوا على توصيات أهمها ضرورة ضبط مدد الإعلانات مقابل المواد الدرامية والبرامج، وأن تحصل الإعلانات على تصريح من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قبل عرضها، كذلك ضرورة ضبط وقت البرامج الحوارية بما لا يزيد عن ساعة ونصف، والحد من الآراء الذاتية لمقدمى البرامج.

