استطلاع رأي لوول ستريت جورنال: هاريس تتقدم بفارق ضئيل على ترمب بنسبة 48% مقابل 47%

كشف استطلاع رأي لصحيفة "وول ستريت جورنال" بأن المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس تتقدم بفارق ضئيل على المرشح الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب بنسبة 48% مقابل 47%.

وكانت هاريس تطرقت باقتضاب في مقابلة مع شبكة "سي ان ان" لعدة محاور خلال أول لقاء تلفزيوني لها كمرشحة ديمقراطية، وتحدثت عن تغير بعض مواقفها السابقة في ما يتعلق بالهجرة.

وقالت هاريس إنه على الرغم من أن مواقفها السياسية تغيرت منذ حملتها الانتخابية التمهيدية في عام 2019، فإن "قيمها لم تتغير".

كما تطرقت إلى خطتها الاقتصادية، وتسليح إسرائيل ووقف النار في قطاع غزة، وغيرها. وتحدثت أيضاً عن تأثرها لحظة انسحاب الرئيس الحالي جو بايدن من الترشح.

ودأب ترامب خلال الفترة الماضية على إطلاق لقب "الرفيقة كامالا" على منافسته الديمقراطية، منتقدا برنامجها الاشتراكي، كما وصفه.