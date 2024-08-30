حكومة نيكاراغوا أمرت بإغلاق 169 منظمة غير حكومية إضافية

أمرت وزارة الدّاخليّة في ​نيكاراغوا​، بـ"إلغاء الشّخصيّة القانونيّة والتّسجيل لـ169 منظّمة غير حكوميّة، لعدم امتثالها للقانون"، بما فيها منظّمة "سيف ذا تشيلدرن" (أنقذوا الأطفال).

ومن بين المنظّمات الّتي أغلِقت، نحو 90 كنيسة وجمعيّة بروتستانتيّة إنجيليّة، نحو أربعين جمعيّة لمربّي الماشية، مجموعة أكاديميّين متقاعدين، ومؤسّسة مكافحة السّرطان والإيدز. ووفقًا للتّشريعات الحاليّة، ستُنقل أصول هذه المنظّمات إلى الدّولة.

يُذكر أنّ في 19 آب الماضي، أمرت الحكومة بإغلاق 1500 منظّمة غير حكوميّة، معظمها دينيّة، في أكبر استهداف للمنظّمات غير الحكوميّة في البلاد منذ ستّ سنوات.

وفي المحصّلة، ترفع عمليّات الإغلاق، عدد المنظّمات غير الحكوميّة الّتي أغلقها نظام رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا منذ عام 2018، إلى نحو 5500.