"سرايا القدس"- كتيبة جنين: تفجير عبوة ناسفة بجرافة إسرائيلية في محور الدمج وتحقيق إصابات مؤكدة

ذكرت "​سرايا القدس​"- كتيبة جنين، أنّ "مقاتلينا تمكّنوا من تفجير عبوة ناسفة معدَّة مسبقًا، في جرّافة عسكريّة من نوع "D9" في محور الدمج، محقّقين إصابات مؤكّدة في صفوف طاقم الجرّافة".

وكانت قد أعلنت "​سرايا القدس​"- الضفة الغربيّة، في بيان أمس، "أنّنا انتقلنا في أعمال التصدّي والقتال في معركة "رعب المخيّمات" إلى المرحلة الثّانية، الّتي تعتمد على توظيف الأرض بالشّكل الصّحيح وإعادة بناء القدرات ونصب الكمائن وتفجير العبوات، في سلسلة عمليّات نوعيّة".