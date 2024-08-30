16 شهيدًا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة بقطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت مصادر طبية فلسطينية لوسائل إعلام عربية، اليوم الأربعاء، بأن 16 فلسطينيًا استشهدوا منذ فجر اليوم جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأوضحت المصادر أن الغارات تركزت على مواقع متعددة في القطاع، مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

بن غفير يؤيد بقاء القوات بشكل كامل في محور فيلادلفيا وفي جميع أنحاء قطاع غزة

كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لم يصوت لصالح قرار البقاء في محور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر. وأوضحت القناة أن سبب امتناع بن غفير عن التصويت يعود إلى الحديث الدائر حول تقليص القوات الإسرائيلية في المحور ضمن أي اتفاق يتم التوصل إليه.

ورغم عدم مشاركته في التصويت، أكد بن غفير دعمه الكامل لبقاء القوات الإسرائيلية ليس فقط في محور فيلادلفيا، ولكن أيضًا في جميع أنحاء قطاع غزة. وأعرب بن غفير عن مخاوفه من أن أي تقليص للقوات في المحور قد يؤدي إلى تدهور الوضع الأمني ويقلل من قدرة إسرائيل على السيطرة على الحدود مع غزة.

وتأتي هذه التطورات في وقت يتزايد فيه الجدل داخل الحكومة الإسرائيلية حول كيفية التعامل مع التهديدات الأمنية المستمرة من قطاع غزة، وسط تقارير عن محاولات للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وقد شدد بن غفير على ضرورة الحفاظ على وجود عسكري قوي في القطاع كجزء من استراتيجية إسرائيل لمواجهة التحديات الأمنية المستمرة.