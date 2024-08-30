"وول ستريت جورنال": العملية الحالية في الضفة الغربية تشكل مخاطر استراتيجية لـ"إسرائيل"

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن محللين عسكريين إسرائيليين حذروا من أن الهجوم الإسرائيلي الحالي على الضفة الغربية يكشف عن مخاطر استراتيجية كبيرة لفتح جبهة ثالثة للجيش الإسرائيلي، الذي يعاني من إرهاق بسبب العمليات المستمرة على جبهات متعددة.





وأشار المحللون إلى أن العملية في الضفة الغربية تأتي في وقت يواجه فيه الجيش الإسرائيلي تحديات كبيرة في التعامل مع التصعيد المستمر على حدود قطاع غزة والتهديدات المتزايدة على الحدود الشمالية مع لبنان. وأضافوا أن هذه الضغوط المتزايدة تجعل الجيش أكثر عرضة للمخاطر الاستراتيجية، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني لإسرائيل في المنطقة.





وفي ظل هذه الظروف، يرى المحللون أن استمرار الهجوم في الضفة الغربية قد يفاقم من أزمات الجيش ويؤدي إلى تداعيات طويلة الأمد على الأمن القومي لإسرائيل.



ألمانيا تتهم بوتين بتحضير "حرب البرودة" ضد أوكرانيا وتكشف عن مظلة حماية أوروبية جديدة









اتهمت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتحضير لـ"حرب برودة" جديدة تستهدف أوكرانيا. جاء ذلك خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الخميس، حيث أوضحت بيربوك أن البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا، بما في ذلك إمدادات التدفئة والمياه، تعرضت لهجمات متعمدة خلال الأسابيع والشهور الماضية، بهدف دفع الشعب الأوكراني إلى التجمد في الشتاء.





وأكدت بيربوك أن هذه الهجمات تشكل جزءًا من استراتيجية بوتين لشن حرب باردة أكثر شراسة مما كانت عليه في السنوات السابقة. وفي رد على هذه التهديدات، أعلنت الوزيرة الألمانية أن الاتحاد الأوروبي يستعد لإنشاء "مظلة حماية" جديدة لدعم أوكرانيا، مشيرة إلى أن بلادها تعتزم تسليم أربع منظومات دفاع جوي إضافية من نوع "إيريس تي" ودبابات مضادة للطائرات من نوع "جيبارد" بحلول نهاية العام.





وشددت على أهمية تعزيز الدفاع الجوي لحماية الأرواح في أوكرانيا، مؤكدة أن هذا الأمر يبقى أولوية قصوى.





وفي سياق متصل، حذرت روسيا من أن المستهلكين الأوروبيين قد يواجهون ارتفاعًا في أسعار الغاز إذا لم يتم تمديد اتفاقية نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا، التي ينتهي أجلها في 31 ديسمبر المقبل. وقد أثارت هذه التحذيرات مخاوف بين الموردين الأوروبيين الذين لا يزالون يعتمدون بشكل كبير على الإمدادات الروسية لتلبية احتياجاتهم من الغاز، في ظل رفض كييف إبرام اتفاقية جديدة لنقل الغاز مع موسكو في المستقبل.