مصرع 12 شخصا معظمهم من الأطفال نتيجة إنهيار أرضي في باكستان

ياسر رشاد - القاهرة - بسبب الأمطار الغزيرة

الجمعة 30/أغسطس/2024 - 11:03 ص 8/30/2024 11:03:51 AM

قال مسؤول إنقاذ اليوم الجمعة الموافق 30 أغسطس، إنه وقع إنهيار طيني ناجم عن هطول أمطار موسمية غزيرة ضرب منزلا في منطقة نائية في شمال غرب باكستان، مما أسفر عن مقتل 12 شخصا، معظمهم من الأطفال.

ووفق لوكالة الأنباء الأمريكية "اسوشتيد برس"، قال إنايات علي، أحد مسؤولي خدمة الطوارئ الحكومية الباكستانية، إن الانهيار الطيني وقع أثناء الليل في منطقة دير العليا في إقليم خيبر بختونخوا بالقرب من أفغانستان.

وأضاف علي، أن رجال الإنقاذ انتشلوا جثث تسعة أطفال وامرأتين ورجل.

انهيارات أرضية وفيضانات مفاجئة في مختلف أنحاء باكستان

كما حذرت السلطات من أن الأمطار الغزيرة المستمرة، والتي بدأت الشهر الماضي، قد تتسبب في حدوث انهيارات أرضية وفيضانات مفاجئة في مختلف أنحاء باكستان.

ومنذ الأول من يوليو، لقي أكثر من 275 شخصًا حتفهم في حوادث مرتبطة بالأمطار في أجزاء مختلفة من البلاد.

ويمتد موسم الرياح الموسمية السنوي في باكستان من يوليو إلى سبتمبر، وقد ألقى العلماء باللوم على تغير المناخ في هطول الأمطار الغزيرة في السنوات الأخيرة.

وفي عام 2022، غمرت الأمطار الغزيرة ثلث البلاد، مما أسفر عن مقتل 1739 شخصًا .

