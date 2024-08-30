الخليج 365 المفاوض الإسرائيلى يغادر الدوحة

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلاً عن مصدر مطلع، أن الخليج 365 المفاوض قد غادر الدوحة بعد تحقيق تقدم في بعض النقاط خلال المحادثات التي جرت في العاصمة القطرية، وأوضح المصدر أن النقاط التي شهدت تقدماً ليست مرتبطة بمحور فيلادلفيا، وهو ما كان يشكل إحدى القضايا الحساسة حول وقف اطلاق النار واستعادة الاسرى لدى المقاومة الفل في المفاوضات.

وأضاف المصدر أن التفاهمات التي تم التوصل إليها بشأن البنود التي شهدت تقدماً خلال المفاوضات ستُنقل إلى حركة حماس لمناقشتها واتخاذ قرار بشأنها. يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه الجهود الدولية والإقليمية للتوصل إلى اتفاق شامل في ظل الوضع المتوتر في المنطقة.



انتشال 9 شهداء من شرقي خانيونس بعد انسحاب آليات الاحتلال





أفادت وسائل إعلام عربية، اليوم الخميس، أنه تم انتشال جثامين 9 شهداء من مناطق متفرقة شرقي خانيونس، وذلك بعد انسحاب آليات الاحتلال الإسرائيلي من المنطقة.

وأوضحت المصادر أن الشهداء تم العثور عليهم بعد انتهاء العمليات العسكرية التي شنتها قوات الاحتلال في المنطقة، حيث استهدفت الغارات مناطق سكنية وزراعية، ما أسفر عن وقوع عدد كبير من الضحايا.



وأضافت المصادر أن فرق الإسعاف والطواقم الطبية تمكنت من الوصول إلى المناطق التي شهدت الاشتباكات والغارات بعد انسحاب قوات الاحتلال، ليتم انتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض.

16 شهيدًا منذ فجر اليوم في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة

أفادت مصادر طبية فلسطينية لوسائل إعلام عربية، اليوم الأربعاء، بأن 16 فلسطينيًا استشهدوا منذ فجر اليوم جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأوضحت المصادر أن الغارات تركزت على مواقع متعددة في القطاع، مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

بن غفير يؤيد بقاء القوات بشكل كامل في محور فيلادلفيا وفي جميع أنحاء قطاع غزة

كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لم يصوت لصالح قرار البقاء في محور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر. وأوضحت القناة أن سبب امتناع بن غفير عن التصويت يعود إلى الحديث الدائر حول تقليص القوات الإسرائيلية في المحور ضمن أي اتفاق يتم التوصل إليه.

ورغم عدم مشاركته في التصويت، أكد بن غفير دعمه الكامل لبقاء القوات الإسرائيلية ليس فقط في محور فيلادلفيا، ولكن أيضًا في جميع أنحاء قطاع غزة. وأعرب بن غفير عن مخاوفه من أن أي تقليص للقوات في المحور قد يؤدي إلى تدهور الوضع الأمني ويقلل من قدرة إسرائيل على السيطرة على الحدود مع غزة.

وتأتي هذه التطورات في وقت يتزايد فيه الجدل داخل الحكومة الإسرائيلية حول كيفية التعامل مع التهديدات الأمنية المستمرة من قطاع غزة، وسط تقارير عن محاولات للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وقد شدد بن غفير على ضرورة الحفاظ على وجود عسكري قوي في القطاع كجزء من استراتيجية إسرائيل لمواجهة التحديات الأمنية المستمرة.