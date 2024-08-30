لهذه الوحدات.. إلغاء نظام الشرائح بالعدادات الكودية وسعر موحد للكيلو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد صلاح:

كشف مصدر مطلع بجهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، صدور قرار رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن إلغاء نظام الشرائح من العدادات الكودية التى سيتم تركيبها للعقارات والوحدات المخالفة على أنه يتم محاسبة العدادات الكودية بتعريفة ثابتة وموحدة بسعر ٢١٤.٥ قرش ك.و.س من اول كيلو وات وهو سعر التكلفة، كما يتم حساب تكلفة العداد والتوصيل وفقا للتكلفة الفعلية على أن يتم المحاسبة بهذا السعر من اول كيلو وات طوال الشهر.

وفى رد مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على استفسارات بعض شركات التوزيع حول الكتاب الدورى رقم ٣ لسنة ٢٠٢٤ الصادر بتاريخ ١٨ اغسطس ٢٠٢٤ الذى تضمن إلغاء معامل التشتت فى حساب قيمة التيار الكهربائي المستولى عليه فى محاضر سرقة التيار التى تم تحريرها من قبل شركات التوزيع أو شرطة الكهرباء.

وتضمن رد الجهاز، بأنه تتم محاسبة المشتركين أو غير المشتركين المحرر لهم محاضر سرقة تيار كهربائي وفقا للمادة رقم ٣٢ من اللائحة التجارية وذك بسعر اخر شريحة محاسبة فى اغراض الاستهلاك المستخدم فيها التيار وقت الضبط..بالإضافة ايضا يتم محاسبة العدادات الكودية التى يتم تركيبها وفقا للقرار رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بسعر ٢١٤.٥ قرش ك.و.س وهو سعر التكلفة كما يتم حساب تكلفة العداد والتوصيل وفقا للتكلفة الفعلية...