شعائر صلاة الجمعة من مسجد ناصر ببنها - بث مباشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

ينقل التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، شعائر صلاة الجمعة من مسجد ناصر بمدينة بنها، ضمن الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة القليوبية.

ويحضر صلاة الجمعة، الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، ومحافظ القليوبية، والدكتور خالد خضر رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية.

ومن المقرر أن يلقي خطبة الجمعة، الدكتور أسامة فخري الجندي رئيس الإدارة المركزية لشئون القرآن الكريم بوزارة الأوقاف، ويتلو القرآن القارئ الشيخ عبدالله عزب.

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة الجمعة اليوم هو "أفتان أنت يا معاذ"؟، وهي الخطبة الموحدة على جميع مساجد الجمهورية.

ومن جانبها شددت وزارة الأوقاف، على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز.

وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

ويقدم "الخليج 365" خدمة البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة، من خلال الرابط التالي: