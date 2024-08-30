"الحرب حتمية في مستقبل إسرائيل".. تقرير يكشف تحذيرًا لم يكترث له نتنياهو

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية تقريرًا قالت فيه إن "رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي رونين بار في شهر يوليو من العام الماضي حذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أن الحرب ستكون حتمية في مستقبل إسرائيل ما لم يتغير شيء في طريقة إدارة البلاد".

وجاء التقرير بعد أن قال زعيم المعارضة يائير لابيد للجنة تحقيق مدنية مستقلة، أمس الخميس، إنه كانت هناك حالات متعددة قبل 7 أكتوبر، أخبر فيها مسؤولون أمنيون نتنياهو أن السياسات التي تنتهجها حكومته أدت إلى "تآكل الردع الإسرائيلي".

ووفقًا للتقرير الذي نشرته يديعوت أحرنوت، في 23 يوليو 2023 طلب بار عقد اجتماع مع نتنياهو حذره فيه من أنه "بسبب التشريع المثير للجدل والانقسامات التي أحدثها في المجتمع الإسرائيلي، رأى أعداء إسرائيل فيها ضعفًا، وبالتالي هناك فرصة لشن هجوم من شأنه أن يؤدي إلى الحرب"، وجاء التحذير قبل يوم واحد من تصويت الحكومة لصالح أول تشريع رئيسي لإصلاح القضاء.

ونقلت الصحيفة عن رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي رونين بار قوله "اليوم أنذركم بالحرب، لا نعرف اليوم والوقت الذي ستندلع فيه".

ويضيف التقرير أنه على الرغم من أن بار كان متأكدًا من أن إسرائيل تتجه نحو الحرب، إلا أنه كان يشير على الأرجح إما إلى حرب في الشمال مع حزب الله اللبناني المدعوم من إيران، أو إلى تصعيد في الضفة الغربية وانتفاضة ثالثة يمكن أن تتوسع لاحقًا، وليس الحرب مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وردًا على ما ورد في التقرير، قال مكتب رئيس الوزراء إن "نتنياهو لم يتلق تحذيرًا بشأن الحرب في غزة ليس في التاريخ المزعوم المذكور في المقال وليس في أي وقت سابق".