نقطة أمنية وبديل مؤقت ومحاضر.. ماذا حدث في جولة محافظ الإسكندرية بسوق الهانوفيل؟- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أجرى الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، يرافقه اللواء حسن عطية، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، جولة ميدانية داخل سوق الهانوفيل بحي العجمي.

تأتي الجولة في إطار سلسلة جولات يجريها المحافظ بهدف ضبط الشارع السكندري، وتنفيذ استراتيجية محافظة الإسكندرية للقضاء على الأسواق العشوائية، وإزالة كافة الإشغالات بعد توفير أسواق حضارية بديلة.

ووجه المحافظ الأجهزة التنفيذية بإزالة كافة الإشغالات المعيقة لحركة المارة والمرور نتيجة الباعة المتواجدين خارج السوق بشارع "الإسكندرية – مطروح " الساحلي.

وأشار إلى توفير بديل مؤقت للباعة الجائلين داخل الشارع الموازي لشارع "الإسكندرية- مطروح" المجاورة للسوق، وذلك لمنع تواجدهم مرة أخرى بالشارع الرئيسي وإعاقة الحركة المرورية.

وقرر خالد، إنشاء نقطة ارتكاز ثابتة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية وحي العجمي، وذلك لمنع رجوع الباعة الجائلين مرة أخرى وإحكام السيطرة على الشارع الرئيسي.

وأصدر المحافظ قرارًا خلال تفقده السوق بتحرير عددًا من المحاضر لأصحاب المحالّ غير الملتزمة بوضع التسعيرة أو التي تسرق التيار الكهربائي، موجهًا مديرية التموين بتشديد الرقابة على الأسعار وضرورة الإعلان عن أسعار السلع بشكل واضح لمنع استغلال المواطنين.

واستمع المحافظ إلى شكاوى المواطنين من أهالي الحي ووجه الجهات التنفيذية بسرعة حلها مشددًا على ضرورة العمل على رفع كفاءة الرصف بالشارع، وإزالة المخلفات والقمامة من شوارع الحي أول بأول، وتشديد الرقابة المرورية على سائقي سيارات الأجرة بنطاق الحي.