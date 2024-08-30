شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى بـ"التجمع": فلسطين قضية مركزية للدولة المصرية قيادة وشعبًا والان مع تفاصيل الخبر

قال عماد فؤاد مساعد رئيس حزب التجمع، إن مصر هي الأكثر اتساقًا في تعاملها مع كافة القضايا الشائكة، سواء كانت إقليمية أو دولية ، كما أنها الأكثر شرفًا في التعامل مع القضية الفلسطينية كقضية مركزية لمصر قيادة وشعبًا، وللعرب أجمعين و هذا ما أكده لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع وفد الكونجرس الأمريكى.

ولفت " فؤاد " فى تصريح لـ"الخليج 365" إلى أهمية ما أكد عليه الرئيس السيسي للوفد الأمريكي، من ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، الذى خلف وراءه كارثة إنسانية، وتحذيره من خطورة التصعيد الإسرائيلي الحالى فى الضفة الغربية، والتمسك بوضح حد للصراع وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، على أساس حل الدولتين.

وثمن مساعد رئيس " التجمع" تأكيد الرئيس على مواصلة مصر لجهودها لعودة الأمن والاستقرار للسودان ودعم جميع المسارات التي تؤدي للوصول لحل سياسي، ينهي الأزمة هناك، و هو ما يشير إلى الدور المصري الساعي لاستقرار المنطقة، و ضمان الحفاظ على مقدرات شعوبها.

وأشار " فؤاد " إلى ما وصفه بالنقلة النوعية في العلاقات المصرية الأمريكية في عهد الرئيس السيسي، وهو ما عبر عنه وفد الكونجرس بتأكيده لأهمية العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتي تمثل حجر الزاوية للاستقرار الإقليمي ، و حفظ السلام في الشرق الأوسط.



