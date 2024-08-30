شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع وطنى لبناء الإنسان .. تعرف على أهداف المبادرة الرئاسية "بداية" والان مع تفاصيل الخبر

يستفيد العديد من المواطنين من المشروع القومي للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" وذلك من جميع موارد الدولة بعدالة وفاعلية، وتطوير الخدمات الحكومية في مجالات الصحة والتعليم والرياضة والثقافة والعمل، لتحقيق التنمية المتسدامة وتعزيز دور القطاعين العام والخاص في تقديم الخدمات وتحقيق التكامل، ويهدف المشروع القومي للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" إلى:

- تشكيل أجيال بصحة رياضية تتمتع بالثقافة وتمتاز بالحفاظ على القيم والأخلاق والمبادئ بدعم من الأزهر والكنيسة ووزارة الأوقاف.

- تكوين جيل قادر على الإبداع والابتكار والاستفادة من التكنولجيا الحديثة وتمتلك المهارات المناسبة لاحتياجات سوق العمل.

- ضمان الحماية الاجتماعية وتطوير المجتمع المحلي.

ووفق بيان أصدره القائمون على المبادرة، يضم المشروع القومي للتنمية البشرية العديد من المبادرات الفرعية، لتنفيذ برامج وأنشطة وخدمات متنوعة لم تقتصر على فئة معينة وإهمال أخرى، بل تشمل كافة الفئات العمرية منذ الولادة إلى ما بعد الـ 65 عاما، وبينها:

- برامج الأطفال من سن يوم 6 أعوام: بهدف تنيمة مهارات الأطفال وتشجيعهم على الإبداع، والاهتمام بصحتهم وتقليل معدلات وفيات الأطفال حتى سن 28 يوم.

- برامج للفئة العمرية من 6 سنوات حتى 18عاما: تتضمن برامج تعليمية وتدريبية لتحسين مهاراتهم وتجهيزهم صحيا وتعليميا وثقافيا وبدنيا لسوق العمل.

- برامج للكبار من سن 18 حتى 65 عاما وما فوق: وتشمل برامج تدريبية لرفع القدرات والتأهيل لسوق العمل.

- إضافة إلى برامج لدعم كبار السن، والمشاركة المجتمعية، في إطار الحفاظ على القيم والأخلاق والمبادئ التي تمثل الهوية المصرية الأصلية.