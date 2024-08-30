زار رئيس الحزب اللبناني الواعد، فارس فتوحي، دارة طائفة الموحدين الدروز، والتقى شيخ العقل الشيخ سامي أبي المنى، حيث شكره على مواقفه الوطنية والروحية الجامعة، مؤكدًا أننا بحاجة إلى كلام الحكمة والتعقل لمواجهة التحديات القائمة بروح التضامن والتكافل، والوقوف صفًا واحدًا لتجاوز المحنة التي يمر بها الوطن بمسؤولية.
كما أطلع فتوحي شيخ العقل على المشروع الذي أطلقه والمتعلق بالنازحين السوريين، والذي يتضمن منصة شاملة ستقدّم لجميع البلديات في لبنان، بهدف تحسين وضبط البيانات المتعلقة بالنازحين، مما يُتيح تنظيم وجودهم في البلاد بشكل فعّال ومنظّم.
ورحّب الشيخ أبي المنى بالمشروع، مبديًا رغبته في التعاون والمساعدة حيثما يلزم الأمر.
كانت هذه تفاصيل خبر أبي المنى اطلع من فتوحي على مبادرة لضبط وجود النازحين السوريين في لبنان عبر منصة وطنية للبلديات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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