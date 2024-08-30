جنبلاط زار بلدة الدوير الجنوبية للمشاركة في واجب عزاء

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن النائب السابق وليد جنبلاط ترافقه زوجته نورا زارا بلدة الدوير الجنوبية، لتقديم واجب العزاء بوفاء عفيف سلامة أحد اقرباء زوجه نجله تيمور جنبلاط.

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