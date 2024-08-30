عطل في سنترال كوثرية السياد ومشتركو "أوجيرو" ناشدوا الإسراع في إصلاحه

يعاني مشتركو خدمة "DSL" من "​أوجيرو​" في بلدات الدوير، ​كوثرية السياد​، والشرقية، من انقطاع الإنترنت منذ صباح اليوم، بسبب عطل فنّي طرأ على سنترال كوثرية السياد المغذّي لهذه البلدات.

وناشد المشتركون في هذه البلدات، المدير العام لـ"أوجيرو" عماد كريدية، إعطاء توجيهاته للفرق المختصّة بالإسراع في إصلاح العطل، لرفع الضّرر عن المشتركين والمؤسّسات التّجاريّة الّتي تحتاج لخدمة الإنترنت.