يعاني مشتركو خدمة "DSL" من "أوجيرو" في بلدات الدوير، كوثرية السياد، والشرقية، من انقطاع الإنترنت منذ صباح اليوم، بسبب عطل فنّي طرأ على سنترال كوثرية السياد المغذّي لهذه البلدات.
وناشد المشتركون في هذه البلدات، المدير العام لـ"أوجيرو" عماد كريدية، إعطاء توجيهاته للفرق المختصّة بالإسراع في إصلاح العطل، لرفع الضّرر عن المشتركين والمؤسّسات التّجاريّة الّتي تحتاج لخدمة الإنترنت.
كانت هذه تفاصيل خبر عطل في سنترال كوثرية السياد ومشتركو "أوجيرو" ناشدوا الإسراع في إصلاحه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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