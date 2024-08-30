محفوظ اعلن انضمام المجلس الوطني للاعلام الى صوت الحركة الاحتجاجية شمالا: للوقوف إلى جانب الحراك العفوي

أعلن رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ، انضمام المجلس الى "صوت الحركة الإحتجاجية الشعبية في طرابلس والشمال على رفع الأقساط المدرسية في المدارس الرسمية"، مناشدا وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي "الرجوع عن قرار رفع الأقساط الذي يزيد من كاهل الأعباء على الفقراء. وخصوصا أن مثل هذا القرار يؤدي إلى إقصاء عدد كبير من الطلاب عن الإلتحاق بالمدرسة ويدفع بهم إلى الأمية الكاملة، سيما وأن التعليم الرسمي هو مجاني بموجب الدستور والقوانين النافذة".

وطلب المجلس الوطني من "المؤسسات الإعلامية على اختلافها رفع الصوت والوقوف إلى جانب الحراك العفوي في طرابلس والأرياف، لأن في ذلك مساندة إعلامية للمعدمين. ذلك أن مجتمعنا اللبناني يحتاج قبل أي شيء آخر إلى إلغاء المعادلة التي حولت هذا المجتمع بغالبيته إلى فقراء بعد أن اختفت الطبقة المتوسطة وهي "عنصر التوازن" بفعل الإستئثار والأزمة الإجتماعية الإقتصادية وتدهور العملة اللبنانية وغياب الدولة عن القيام بمهامها الحقيقية".