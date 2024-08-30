أشار السفير المصري في لبنان علاء موسى، في حديث تلفزيوني الى انه "لم نقل سابقاً أن حرب غزة لا تؤثر على لبنان لكن هذا لا يمنع العمل من أجل تخفيف هذا التأثير ويجب إستغلال ما يحدث للخروج من الأزمة الرئاسية".
وشدد موسى على أن "التأثير موجود ولكن لا نستلم لهذه الفكرة، وعلينا ان نعمل سويا من اجل ليكون ذلك دافعا للخروج من مأزق الملف الرئاسي واستحقاقات اخرى قادمة"، معتبرا ان "لبنان يواجه تحديات كثيرة ولن يستقيم الامر في غياب الرئيس وغياب حكومة كاملة الصلاحيات".
وتابع :"احاديثنا مع جميع الافرقاء في لبنان تظهر رغبتهم في الانتهاء من الملف الرئاسي ولكن الكل يسعى لتحقيق خرق وفقا لتقديره ومبتغاه، علينا كخماسية ان نتحاور للوصول الى تسوية ما تلبي الحد الادني لكل فريق، وبالتالي لا يستطيع أحد في لبنان الحصول على كل شيء ولا نقبل كلجنة خماسية استبعاد أي فريق".
من جهة اخرى، لفت موسى الى ان "انتهاء مواجهة يوم الاحد الماضي في جنوب لبنان لا تعني بالضرورة انتهاء الخطر، وافضل خطوة على طريق الحل هي انتخاب الرئيس".
كانت هذه تفاصيل خبر السفير المصري في لبنان: انتهاء مواجهة يوم الأحد في الجنوب لا يعني بالضرورة انتهاء الخطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.