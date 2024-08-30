الجيش الإسرائيلي: قوات الفرقة 98 دمرت 6 أنفاق وقتلت نحو 250 مسلحًا في خان يونس ودير البلح

ادّعى المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنّ "قوّات الفرقة 98 استكملت نشاطاتها في منطقتَي خان يونس ودير البلح في جنوب قطاع غزة بشكل متزامن، بعد نحو شهر، قامت خلاله بمناورة فوق الأرض وتحتها. لقد قضت القوّات على ما يزيد عن 250 مسلّحًا، ودمّرت العشرات من البنى التّحتيّة".
وزعم في تصريح، أنّ "وحدة "يهلوم" عثرت على 6 أنفاق يبلغ طولها نحو 6 كيلومترات، ضمن مسار تحت أرضي ودمّرتها. وفي بعض الأنفاق، تمّ اكتشاف مجمّعات مكوث خاصّة بمسلّحين، ووسائل قتاليّة ومسلّحين تمّ القضاء عليهم"، مشيرًا إلى أنّ "قوّات اللّواء 7 خاضت القتال في منطقتَي خان يونس ودير البلح، وعثرت على وسائل قتاليّة ودمّرت العشرات من الكمائن والمجمّعات القتاليّة".
وذكر أدرعي أنّ "قوّات الكتيبة 77 داهمت موقعًا رئيسيًّا لحركة "حماس" في منطقة دير البلح، وعثرت فيه على وسائل قتاليّة، منصّة لإطلاق القذائف الصّاروخيّة ومستندات استخباريّة"، مبيّنًا أنّ "قوّات المظليّين خاضت القتال في حي "حمد" غربي خان يونس وفي الأحياء الشّرقيّة للمدينة، حيث تصرّفت وسط منطقة حضريّة مكتظّة بالمباني وفي أبراج". وأكّد أنّ "قوّات الفرقة تستعدّ لمواصلة القتال في قطاع غزة".
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