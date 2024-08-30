وزير الداخلية التركية: توقيف 119 شخصًا يُشتبه بانتمائهم لـ"داعش" بعمليات في 23 ولاية

أعلن وزير الدّاخليّة التّركيّة علي يرلي قايا، "تنفيذ عمليّات "غورز-10" في 23 ولاية، بينها إسطنبول وأنقرة، ولمدّة 5 أيّام".

وأوضح في تصريح، أنّ "العمليّات الّتي نفّذتها مديريّات الشّرطة في الولايات، بالتّنسيق مع المديريّة العامّة للأمن وإدارة مكافحة الإرهاب، أسفرت عن توقيف 119 شخصًا يُشتبه في انتمائهم إلى تنظيم "داعش"، مهنّئًا العناصر الّذين شاركوا في العمليّات، ومؤكّدًا أنّ "هذا الكفاح سيتواصل دون توقّف، حتّى تحييد آخر إرهابي".

وفي السّياق نفسه، ذكرت وكالة "تالأناضول" التّركيّة أنّ "قوّات الأمن التركيّة في إسطنبول ألقت القبض على أحد أعضاء تنظيم "داعش"، كان يُعدّ لهجوم في تركيا".